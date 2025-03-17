Рубио: после введения пошлин США могут заключить торговые сделки со странами

Американский государственный секретарь Марко Рубио говорит, что после введения Соединенными Штатами тарифов против их основных торговых партнеров, США могут начать двусторонние переговоры с этими странами относительно новых торговых договоренностей.

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Комментируя тогову войну, которую начала администрация Трампа, Рубио сказал, что Соединенные Штаты будут вводить ответные меры против стран, которые ввели тарифы против США.

"Это глобально. Это не против Канады, не против Мексики, не против ЕС, это против всех", – заявил он.

Впрочем, по словам госсекретаря, США готовы к новым двусторонним переговорам со странами мира по новым торговым соглашениям.

"А потом, отталкиваясь от этой новой базовой линии справедливости и взаимности, мы примем участие – потенциально – в двусторонних переговорах со странами мира по новым торговым договоренностям, которые имеют смысл для обеих сторон", – сказал он.

Рубио отметил, что Соединенные Штаты "перезагрузят базовую линию", чтобы гарантировать, что к ним будут относиться справедливо.

"Нам не нравится статус-кво. Мы собираемся установить новый статус-кво, и тогда мы сможем о чем-то договориться, если они (другие страны. – Ред.) захотят. То, что мы имеем сейчас, не может продолжаться", – добавил он.

Как известно, Трамп ранее объявил о намерениях ввести тарифы на экспорт стали и алюминия в США в размере 25%. Они вступили в силу в среду, 12 марта.

В ответ Европейская комиссия заявила, что со следующего месяца введет контрпошлины на американские товары на сумму 26 млрд евро.

После этого американский президент заявил, что введет 200-процентную пошлину на все вина и другие алкогольные продукты из стран Европейского Союза, если ЕС не отменит свою пошлину на виски.

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