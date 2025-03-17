Прем'єр Литви вважає, що США не відмовляться від "ядерної парасольки" над Європою

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що "ядерна парасолька" США в Європі залишиться на місці, оскільки Вашингтон не хоче ризикувати розповсюдженням ядерної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Коментарі литовського прем'єра з'явилися після того, як президент Франції Емманюель Макрон нещодавно запропонував поширити ядерне стримування Франції на європейських союзників.

"Якщо ми ведемо цю дискусію щиро, то США ніколи не відмовляться від цієї "ядерної парасольки", тому що відмова від неї сприятиме розвитку і поширенню ядерної зброї в Європі та інших країнах", – сказав литовський прем'єр-міністр.

"А чому взагалі виникла "ядерна парасолька" НАТО? Згадаймо, що багато років тому і Швеція, і Німеччина мали так званий пороговий потенціал, коли вони могли швидко створити ядерну бомбу в разі потреби. Тоді США сказали: оскільки вони велика держава, щоб ніде не було цих ядерних бомб, ми дамо гарантії, ми вас усіх прикриємо", – додав він.

Палуцкас заявив, що дебати про те, щоб взяти Європу під французьку "ядерну парасольку", не повинні "зменшити довіру до цієї парасольки, яку ми маємо".

"Сьогодні Європа, і я ще раз підкреслюю це, захищена "ядерною парасолькою" НАТО. "Ядерна парасолька" НАТО базується на ядерному арсеналі Сполучених Штатів Америки і Великої Британії. Це модель, яка працює", – сказав Палуцкас.

Минулого тижня литовська міністерка оборони Довіле Шакалієне заявила, що якщо союзники "запропонують реалістичні плани щодо розміщення ядерної зброї або її компонентів у Литві", Вільнюс розгляне їх, навіть якщо для цього може знадобитися внесення поправок до конституції. Наразі вона забороняє розміщення зброї масового знищення в Литві.