Глава Міноборони Литви: для розміщення в країні ядерної зброї треба змінити конституцію

У Литві на тлі дискусій про поширення "ядерної парасольки" Франції на європейських союзників заявили, що для розміщення на території країни ядерної зброї знадобиться вносити зміни до конституції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала глава Міністерства оборони Литви Довіле Шакалієне, яку цитує LRT.

Вона нагадала, що у статті 137 литовської конституції йдеться, що "на території Литовської Республіки не може бути жодної зброї масового знищення та іноземних військових баз".

"Ми вважаємо, що необхідно розглянути можливість внесення змін до статті 137 Конституції Литовської Республіки, якщо наші союзники запропонують реалістичні плани з розміщення ядерної зброї або її компонентів у Литві, а також переглянути інші зобов'язання", – сказала литовська міністерка.

Як відомо, французький президент Емманюель Макрон у стратегічній промові 5 березня підтвердив готовність Франції запропонувати свою "ядерну парасольку" європейським союзникам.

Водночас прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас вважає, що здатність Франції забезпечити безпеку "ядерної парасольки" Європи є "слабкою".

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