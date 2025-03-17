Премьер Литвы считает, что США не откажутся от "ядерного зонтика" над Европой

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что "ядерный зонтик" США в Европе останется на месте, поскольку Вашингтон не хочет рисковать распространением ядерного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Комментарии литовского премьера появились после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон недавно предложил распространить ядерное сдерживание Франции на европейских союзников.

"Если мы ведем эту дискуссию искренне, то США никогда не откажутся от этого "ядерного зонтика", потому что отказ от него будет способствовать развитию и распространению ядерного оружия в Европе и других странах", – сказал литовский премьер-министр.

"А почему вообще возник "ядерный зонтик" НАТО? Вспомним, что много лет назад и Швеция, и Германия имели так называемый пороговый потенциал, когда они могли быстро создать ядерную бомбу в случае необходимости. Тогда США сказали: поскольку они великая держава, чтобы нигде не было этих ядерных бомб, мы дадим гарантии, мы вас всех прикроем", – добавил он.

Палуцкас заявил, что дебаты о том, чтобы взять Европу под французский "ядерный зонтик", не должны "уменьшить доверие к этому зонтику, который мы имеем".

"Сегодня Европа, и я еще раз подчеркиваю это, защищена "ядерным зонтиком" НАТО. "Ядерный зонтик" НАТО базируется на ядерном арсенале Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Это модель, которая работает", – сказал Палуцкас.

На прошлой неделе министр обороны Довиле Шакалиене заявила, что если союзники "предложат реалистичные планы по размещению ядерного оружия или его компонентов в Литве", Вильнюс рассмотрит их, даже если для этого может потребоваться внесение поправок в конституцию. Сейчас она запрещает размещение оружия массового уничтожения в Литве.