В уряді Німеччини не очікують швидкої домовленості про перемир’я в Україні

Уряд Німеччини не очікує швидкої домовленості про 30-денне припинення вогню в Україні.

Про це сказав речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт на брифінгу у Берліні, його цитує Tagesschau, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що у питанні перемир'я Росія поки що поводиться досить неохоче.

"Це (досягнення угоди про припинення вогню. – Ред.) займе деякий час", – сказав Гебештрайт.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у свою чергу закликала американського президента Дональда Трампа не йти на жодні поступки очільнику Кремля Владіміру Путіну, які могли б зашкодити Україні.

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що умови, висунуті Росією щодо американської пропозиції припинити вогонь, дають підстави сумніватися у тому, чи хоче вона миру.

13 березня очільник Кремля Владімір Путін заявив, що "згоден" із пропозицією США припинити бойові дії, але це має "привести до довгострокового миру".

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