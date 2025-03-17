У Німеччині закликали Трампа не поступатися Путіну на шкоду Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала американського президента Дональда Трампа не йти на жодні поступки очільнику Кремля Владіміру Путіну, які могли б зашкодити Україні.

Про це вона заявила у понеділок, 17 березня, перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, пише "Європейська правда".

Бербок закликала Трампа не йти на жодні поступки лідеру Росії Владіміру Путіну під час запланованих переговорів, які могли б зашкодити Україні.

"Зараз дуже важливо, щоб європейці та американці діяли разом і в єдності", – наголосила вона.

Німецька міністерка звернула увагу на те, що територіальна цілісність України має бути основою всіх переговорів.

"Територіальна цілісність України має бути основою всіх переговорів, і жодні варіанти не повинні бути заздалегідь зняті зі столу переговорів", – акцентувала вона.

Як відомо, Трамп планує поспілкуватися із Путіним у вівторок, 18 березня. Американський президент заявив, що планує обговорити із правителем Росії припинення війни в Україні.

Нагадаємо, нещодавно спецпосланник Трампа Стів Віткофф був у Росії та мав зустріч із Путіним, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

У Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Трампу.

Сам Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" із очільником Кремля, та що зараз є "дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".