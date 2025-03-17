Каллас про умови РФ щодо припинення вогню: свідчать про те, що вона не хоче миру

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що умови, висунуті Росією щодо американської пропозиції припинити вогонь, дають підстави сумніватися у тому, чи хоче вона миру.

Про це Каллас сказала у понеділок, 17 березня, в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, пише "Європейська правда".

Очільниця дипломатії ЄС розповіла, що на порядку денному є багато питань, зокрема Україна.

"Ми дійсно вітаємо переговори в Джидді та їхній результат. Тепер нам потрібно реально побачити, що м’яч на боці Росії і які умови вони висувають, а це велике питання, чи хочуть вони миру", – зазначила вона.

Відповідаючи на запитання щодо висунутих росіянами "умов" для припинення вогню, Каллас заявила, що це "свідчить про те, що вони насправді не хочуть миру".

"Ті умови, які вони висунули, свідчать про те, що вони насправді не хочуть миру, тому що вони висувають як умови всі свої кінцеві цілі, яких вони хочуть досягти від війни", – додала вона.

13 березня очільник Кремля Владімір Путін заявив, що "згоден" із пропозицією США припинити бойові дії, але це має "привести до довгострокового миру".

У Кремлі також заявили, що через спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа були передані "додаткові сигнали" американському президенту Дональду Трампу.

Сам Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" з очільником Кремля. Він сказав, що зараз є "дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".

17 березня Трамп заявив, що планує поспілкуватися з очільником Кремля у вівторок, 18 березня.