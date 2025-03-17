В правительстве Германии не ожидают быстрой договоренности о перемирии в Украине

Правительство Германии не ожидает быстрой договоренности о 30-дневном прекращении огня в Украине.

Об этом сказал представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт на брифинге в Берлине, его цитирует Tagesschau, передает "Европейская правда".

Он отметил, что в вопросе перемирия Россия пока ведет себя достаточно неохотно.

"Это (достижение соглашения о прекращении огня. – Ред.) займет некоторое время", – сказал Гебештрайт.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в свою очередь призвала американского президента Дональда Трампа не идти ни на какие уступки главе Кремля Владимиру Путину, которые могли бы навредить Украине.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что условия, выдвинутые Россией относительно американского предложения прекратить огонь, дают основания сомневаться в том, хочет ли она мира.

13 марта глава Кремля Владимир Путин заявил, что "согласен" с предложением США прекратить боевые действия, но это должно "привести к долгосрочному миру".

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