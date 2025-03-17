У Франції двоє військових загинули внаслідок зіткнення поїзда і автівки

У французькому регіоні Па-де-Кале у понеділок вранці сталась ДТП за участю поїзда і автомобіля, внаслідок якої загинули двоє військовослужбовців.

Як інформує "Європейська правда", цю інформацію підтвердили у Міністерстві оборони Франції і Національній компанії французьких залізниць (SNCF), повідомляє Le Figaro.

Як зазначили в SNCF, поїзд врізався в автомобіль на залізничному переїзді поблизу міста Аррас.

У пресслужбі Міноборони підтвердили, що "сьогодні вранці стався нещасний випадок, внаслідок якого загинули двоє військових".

Нагадаємо, у січні на півдні Чехії історичний автомобіль перекинувся під час військового показу, внаслідок чого загинули двоє осіб.

А у Фінляндії вантажівка, що перевозила військовослужбовців Сил оборони, потрапила у ДТП, внаслідок якої постраждали 23 особи.