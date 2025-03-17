Во Франции двое военных погибли в результате столкновения поезда и автомобиля

Во французском регионе Па-де-Кале в понедельник утром произошло ДТП с участием поезда и автомобиля в результате которого погибли двое военнослужащих.

Как информирует "Европейская правда", эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Франции и Национальной компании французских железных дорог (SNCF), сообщает Le Figaro.

Как отметили в SNCF, поезд врезался в автомобиль на железнодорожном переезде вблизи города Аррас.

В пресс-службе Минобороны подтвердили, что "сегодня утром произошел несчастный случай, в результате которого погибли двое военных".

Напомним, в январе на юге Чехии исторический автомобиль перевернулся во время военного показа, в результате чего погибли два человека.

А в Финляндии грузовик, перевозивший военнослужащих Сил обороны, попал в ДТП, в результате которого пострадали 23 человека.