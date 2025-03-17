Щонайменше 7 сирійських мігрантів загинули біля берегів Кіпру

Біля берегів Кіпру вранці 17 березня перекинувся човен з 21 мігрантом на борту, в результаті чого загинули щонайменше семеро людей.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Човен із мігрантами перекинувся приблизно за 45 кілометрів від узбережжя мису Греко, що в північно-східній частині Кіпру.

Кіпрські рятувальники врятували вже двох людей, один із яких розповів, що на борту були біженці із сирійського міста Тартус. Було підтверджено загибель семи людей.

Об'єднаний рятувально-координаційний центр Кіпру повідомив, що до пошуків мігрантів залучені один військовий корабель, два вертольоти, безпілотник, а також чотири судна портової поліції.

Минулого року до Кіпру у великій кількості прибували човни з нелегальними мігрантами, багато з яких перевозили сирійських громадян.

Падіння режиму Башара Асада в Сирії наприкінці 2024 року дало надію на стабілізацію ситуації в Сирії, що призвело до подальшого скорочення кількості біженців.

Серед іншого, сотні сирійців, які шукали притулку на Кіпрі після початку громадянської війни понад десять років тому, відкликали свої заяви про надання притулку.