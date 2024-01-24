Кіпр урятував 60 мігрантів із Сирії, які шість днів пробули у відкритому морі

Поліція Кіпру 24 січня повідомила про порятунок 60 сирійських мігрантів, виявлених на борту малого човна приблизно за 55 кілометрів від південно-східного берега острівної держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Кіпрські правоохоронці стверджують, що мігранти із Сирії шість днів перебували у відкритому морі. Їхній човен помітило торгове судно, яке пропливало неподалік.

Припускається, що човен 18 січня відплив із Лівану, чия берегова лінія розташована за майже 170 кілометрів від Кіпру, й мігрантам, схоже, не вистачило їжі та води.

Щонайменше сімох – трьох дітей і чотирьох дорослих – доправили до лікарні на вертольотах. За даними поліції Кіпру, троє дітей і дорослий були непритомні, а решта троє дорослих отримали переломи нижніх кінцівок.

Сам човен відбуксирували до гавані, де решті мігрантів надали медичну допомогу.

Хоча у 2023 році загальна кількість мігрантів, які прибули на Кіпр, значно скоротилася, кількість прибулих морем за рік зросла майже вчетверо – з 937 до 3889. Згідно з офіційними даними міністерства внутрішніх справ, майже всі ці мігранти були сирійцями.

Минулого місяця на тлі рекордного зростання числа шукачів притулку з Сирії уряд Кіпру заявив, що хоче, щоб Європейський Союз розглянув оголошення частин їхньої зруйнованої війною батьківщини безпечними для репатріації.