По меньшей мере 7 сирийских мигрантов погибли у берегов Кипра

У берегов Кипра утром 17 марта перевернулась лодка с 21 мигрантом на борту, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Лодка с мигрантами перевернулась примерно в 45 километрах от побережья мыса Греко, что в северо-восточной части Кипра.

Кипрские спасатели спасли уже двух человек, один из которых рассказал, что на борту были беженцы из сирийского города Тартус. Была подтверждена гибель семи человек.

Объединенный спасательно-координационный центр Кипра сообщил, что к поискам мигрантов привлечены один военный корабль, два вертолета, беспилотник, а также четыре судна портовой полиции.

В прошлом году на Кипр в большом количестве прибывали лодки с нелегальными мигрантами, многие из которых перевозили сирийских граждан.

Падение режима Башара Асада в Сирии в конце 2024 года дало надежду на стабилизацию ситуации в Сирии, что привело к дальнейшему сокращению количества беженцев.

Среди прочего, сотни сирийцев, которые искали убежища на Кипре после начала гражданской войны более десяти лет назад, отозвали свои заявления о предоставлении убежища.