У Трампа нахамили політику з Франції, який закликав США повернути Статую Свободи

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт назвала "безіменним політиком низького рангу" євродепутата з Франції Рафаеля Глюксманна, який закликав США повернути Статую Свободи.

Таке вона сказала на брифінгу 17 березня, повідомляє "Європейська правда".

Лівітт заявила, що США не мають планів повертати Статую Свободи, яка була подарована Францією у ХІХ столітті.

"Моя порада безіменному французькому політику низького рангу – нагадайте собі, що тільки завдяки США французи зараз не розмовляють німецькою, тому вони повинні бути дуже вдячні нашій країні", – додала вона.

Напередодні Глюксманн звернувся до "американців, які обрали сторону тиранів", маючи на увазі адміністрацію Дональда Трампа, і закликав їх "повернути Статую Свободи".

Статуя Свободи була створена французом Огюстом Бартольді як подарунок французького народу американцям у пам'ять про союз між двома країнами під час Війни за незалежність США.

Вона була відкрита 28 жовтня 1886 року, на честь 100-річчя американської Декларації незалежності, і зараз стоїть на Острові Свободи в Нью-Йорку, що на південь від Мангеттена.

Глюксманн і раніше критикував нинішню адміністрацію США: у лютому він порівняв розмову Дональда Трампа і Владіміра Путіна з Мюнхенською змовою 1938 року.