У Трампа нахамили политику из Франции, который призвал США вернуть Статую Свободы

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала "безымянным политиком низкого ранга" евродепутата из Франции Рафаэля Глюксманна, который призвал США вернуть Статую Свободы.

Такое она сказала на брифинге 17 марта, сообщает "Европейская правда".

Ливитт заявила, что США не планируют возвращать Статую Свободы, которая была подарена Францией в XIX веке.

"Мой совет безымянному французскому политику низкого ранга – напомните себе, что только благодаря США французы сейчас не разговаривают на немецком, поэтому они должны быть очень благодарны нашей стране", – добавила она.

Накануне Глюксманн обратился к "американцам, которые выбрали сторону тиранов", имея в виду администрацию Дональда Трампа, и призвал их "вернуть Статую Свободы".

Статуя Свободы была создана французом Огюстом Бартольди как подарок французского народа американцам в память о союзе между двумя странами во время Войны за независимость США.

Она была открыта 28 октября 1886 года, в честь 100-летия американской Декларации независимости, и сейчас стоит на Острове Свободы в Нью-Йорке, что к югу от Манхэттена.

Глюксманн и ранее критиковал нынешнюю администрацию США: в феврале он сравнил разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с Мюнхенским сговором 1938 года.