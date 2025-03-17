Чехія пропонує ЄС купити "Радіо Свобода", яке втратило фінансування США

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на зустрічі європейських глав МЗС 17 березня запропонував розглянути різні шляхи підтримки "Радіо Свобода", яке адміністрація Дональда Трампа позбавила фінансування.

Про це він сказав у коментарі "Європейській правді".

Ліпавський сказав, що на засіданні Ради ЄС із закордонних справ порушив ситуацію з "Радіо Свобода", аби побачити, "чи бачать наші партнери цінність у продовженні" його роботи.

"Ми (Євросоюз. – Ред.), безумовно, бачимо – і якщо ми бачимо в ньому ("Радіо Свобода". – Ред.) цінність, то є сенс розглянути шляхи забезпечення його майбутнього, зокрема можливість його купівлі", – додав чеський міністр.

Скасування фінансування "Радіо Свобода", як повідомлялося, було пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС не має можливості автоматично взяти на себе фінансування "Радіо Свобода", але має вивчити ситуацію і зрозуміти, яким чином може допомогти проєктові.

Раніше в Брюсселі, коментуючи рішення адміністрації Трампа припинити фінансування "Радіо Свобода" і фактичну зупинку мовлення "Голосу Америки", заявили, що це гратиме на руку спільним ворогам.