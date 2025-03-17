Каллас: ЄС подивиться, що може зробити щодо фінансування "Радіо Свобода"

Європейський Союз не має можливості автоматично взяти на себе фінансування "Радіо Свобода", але має вивчити ситуацію і зрозуміти, яким чином може допомогти проєктові, що є "маяком демократії".

Про це заявила Кая Каллас на пресконференції після засідання Ради ЄС у закордонних справах в Брюсселі 17 березня, передає кореспондент "Європейської правди".

Головна дипломатка ЄС підкреслила, що під час засідання голів МЗС ЄС було прийняте рішення обговорити ситуацію навколо "Радіо Свобода" і знайти шлях, як Європа може допомогти цьому важливому для демократії медіа.

"Сумно чути, що США припиняють фінансування ("Радіо Свобода"). Тепер перед нами постає питання, чи можемо ми прийти зі своїм фінансуванням, щоб заповнити порожнечу, яку залишають США", – сказала Кая Каллас.

"Відповідь на це питання полягає в тому, що це не відбудеться автоматично, тому що у нас є багато організацій, які звертаються до нас з таким же проханням", – додала вона.

Головна дипломатка ЄС розповіла, що міністри закордонних справ 17 березня "дійсно підштовхнули нас до того, щоб обговорити це питання і знайти шлях".

"Тож це завдання для нашої сторони – подивитися, що ми можемо зробити", – резюмувала Каллас.

Вона назвала "Радіо Свобода" "маяком демократії", який є дуже цінним з цієї точки зору.

Раніше в ЄС, коментуючи рішення адміністрації США на чолі з Дональдом Трампом припинити фінансування "Радіо Свобода" і фактичну зупинку мовлення "Голосу Америки", заявили, що це гратиме на руку спільним ворогам.

Скасування фінансування "Радіо Свобода", як повідомлялося, було пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Також виникли проблеми в "Голосу Америки", де журналістів відсторонили від роботи, що означає фактичну зупинку мовника.