ЄС: рішення США закрити міжнародні медіа грає на руку нашим спільним ворогам

В ЄС, коментуючи рішення адміністрації США на чолі з Дональдом Трампом припинити фінансування "Радіо Свобода", і фактичну зупинку мовлення "Голосу Америки", заявили, що це гратиме на руку спільним ворогам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Паула Піньо.

За її словами, в ЄС розглядають ці медіа як "маяки правди, демократії та надії для мільйонів людей по всьому світу".

"І, звісно, в епоху немодерованого контенту і фейкових новин журналістика, свобода преси… мають вирішальне значення для демократії. І це рішення ризикує зіграти на руку нашим спільним противникам", – підкреслила представниця ЄК.

Вона підтвердила, що міністри закордонних справ країн ЄС розглянуть питання про закриття "Радіо Свобода" і "Голосу Америки".

Раніше стало відомо про скасування фінансування "Радіо Свобода", пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Перед тим надійшла новина про проблеми "Голосу Америки", де журналістів відсторонили від роботи, що означає фактичну зупинку мовника.

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID) після шеститижневої перевірки.