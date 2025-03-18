Польша работает над усилением кибербезопасности перед президентскими выборами

Польша работает над усилением безопасности в интернете и ведет переговоры с платформами социальных сетей в ожидании усиления кибератак перед президентскими выборами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский, которого цитирует Bloomberg.

Так называемый "избирательный зонтик" призван защитить процесс голосования от любого внешнего вмешательства, сказал Гавковский.

Правительство хочет, чтобы социальные медиаплатформы помогли, если атаки усилятся ближе к голосованию в первом туре 18 мая, добавил он.

Гавковский выразил уверенность в том, что службы безопасности смогут предотвратить попытки вмешательства в выборы в Польше, подобные тем, которые фиксировали в Румынии.

Польский вице-премьер сказал, что его министерство находится в постоянном контакте с предвыборными командами отдельных кандидатов в президенты.

Он также дважды встречался с представителями компаний, включая Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. и Microsoft Corp.

"Дезинформация происходит ежедневно. Так называемые "ботофермы", которые могут распространять дезинформацию через множество поддельных аккаунтов или профилей, могут быть активированы незадолго до дня выборов. Вот на что нам нужно обратить внимание", – сказал он.

Вице-премьер добавил, что в Польше не было случаев поддержки определенного кандидата лицами из-за рубежа, как это было с Германией, когда американский миллиардер Илон Маск активно поддерживал ультраправую "Альтернативу для Германии".

В январе Гавковский обвинил Россию в попытке вербовки поляков через даркнет с целью повлиять на президентскую избирательную кампанию в Польше.

Летом сообщалось, что Польша потратит более 3 млрд злотых ($760 млн) на усиление кибербезопасности после того, как государственное информационное агентство PAP подверглось кибератаке, которая, как полагают, была осуществлена Россией.