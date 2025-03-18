В Польше рейтинг антиукраинской "Конфедерации" превысил 20%

В Польше "Гражданская коалиция" премьера Дональда Туска имеет наибольшую поддержку, однако ее ближайшего соперника, партию "Право и справедливость" догоняет антиукраинская партия "Конфедерация".

Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Opinia24 для RMF FM, передает "Европейская правда".

Если бы парламентские выборы состоялись в это воскресенье, "Гражданская коалиция" победила бы с 34% поддержки. Второе место заняла бы партия "Право и справедливость", которая получила бы 26,3% голосов.

Привлекает внимание третье место на пьедестале, которое снова принадлежит "Конфедерации" – на этот раз, правда, о поддержке этой партии заявили уже 21,4% тех, кто имеет право голоса.

Стоит отметить, что "Конфедерация" уже несколько месяцев демонстрирует четкую тенденцию к росту, общий прирост с декабря 2024 года составил более 7 процентных пунктов.

"Третий путь" может рассчитывать на 6,7% голосов, "Новые левые" – на 4,8%, а партия "Вместе" – на 2,4%.

Опрос также показывает, что "ПиС" полностью теряет поддержку самой молодой группы избирателей, в возрасте 18-29 лет.

Кроме того, партия продолжает терять поддержку среди мужчин (сейчас 24% по сравнению с 28% в опросе месяц назад).

Противоположная тенденция наблюдается у "Конфедерации", которая привлекает молодых избирателей – ее уже поддерживают 54% 18-29-летних (по сравнению с 35% в феврале этого года и 29% в январе этого года).

С каждым месяцем она также получает все больше сторонников среди мужчин – сейчас 31% (по сравнению с 23% месяц назад).

Стоит отметить, что результаты, представленные в последнем опросе, отражают закономерности, которые наблюдаются в противостоянии между кандидатами партий на пост президента, а именно Каролем Навроцким и Славомиром Менценом.

Согласно последнему опросу исследовательской компании Opinia24 для RMF FM, большинство поляков хотят проголосовать за Рафала Тшасковского в первом туре президентских выборов. Кандидата поддерживают 32% опрошенных.

Однако самые интересные вещи происходят в борьбе за второе место, которое должно дать пропуск во второй тур выборов. Нынешнему второму кандидату Каролю Навроцкому явно угрожает Славомир Менцен. За кандидата, которого поддерживает "ПиС", хотят проголосовать 19,5% респондентов, тогда как за лидера "Конфедерации" – 18,9%.

Напомним, Менцен посетил Львов к годовщине полномасштабного вторжения России, где записал провокационное видео, назвав Степана Бандеру "террористом, который во времена Второй Речи Посполитой был приговорен польским судом к смертной казни за убийства поляков".

Министерство иностранных дел осудило провокационные заявления Менцена и намекнуло на возможные ответные меры.

Подробнее о кандидате в президенты от "Конфедерации" читайте в статье Альтернатива для Польши: как антиукраинский политик получил шанс стать президентом.