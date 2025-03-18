У Парижі поліція штурмом взяла будівлю театру, зайнятого мігрантами

Поліція Парижа вранці у вівторок розпочала масштабну акцію з виселення сотень молодих мігрантів, які незаконно проживали в театрі "Лірична опера" у центрі французької столиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Правоохоронці розпочали втручання рано-вранці у вівторок, 18 березня, щоб очистити культурний заклад, де більше трьох місяців жили молоді мігранти.

Поліція і жандарми прибули на місце події близько 5 ранку і розгорнули свої операції.

Їм протистояли протестувальники, які зібралися перед театром, щоб підтримати мігрантів і відкласти виселення.

Коли почалася операція, поліція рушила всередину і опинилася в оточенні протестувальників, що призвело до сутичок.

Після застосування сльозогінного газу протестувальники на кілька хвилин відступили на інший бік вулиці, а потім повернулися, щоб зіткнутися з правоохоронцями. За повідомленням журналістів BFMTV, які перебували на місці подій, один молодий чоловік отримав поранення.

Даніель Сімонне, член парламенту від 20-го округу Парижа, засудила факт "насильницького втручання поліції".

У штаб-квартирі поліції зазначили, що мають бути запропоновані рішення щодо розміщення затриманих.

Гість ранкового шоу на телеканалі TF1, міністр юстиції Жеральд Дарманен, назвав це втручання законним: "Коли місце зайняте незаконно, і існує громадський безлад, це має бути зупинено".

У понеділок поліцейське управління оголосило про неминуче виселення людей з театру, де з 10 грудня жили близько 450 мігрантів, які просили надати їм житло.

Кілька десятків людей вийшли ввечері в понеділок, 17 березня, на демонстрацію перед оперою, щоб засудити рішення паризької поліції.

Як повідомлялося, біля берегів Кіпру вранці 17 березня перекинувся човен з 21 мігрантом на борту, в результаті чого загинули щонайменше семеро людей.

А новий австрійський уряд 12 березня розпорядився негайно припинити возз'єднання сімей осіб, які шукають притулку.