В Париже полиция штурмом взяла здание театра, занятого мигрантами

Полиция Парижа утром во вторник начала масштабную акцию по "изъятию" сотен молодых мигрантов, которые оккупировали театр "Лирическая опера" в центре французской столицы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Правоохранители начали вмешательство рано утром во вторник, 18 марта, чтобы очистить культурное заведение, которое более трех месяцев было занято сотнями молодых мигрантов.

Полиция и жандармы прибыли на место происшествия около 5 утра и развернули свои операции.

Им противостояли протестующие, которые собрались перед театром, чтобы поддержать мигрантов и отложить выселение.

Когда началась операция, полиция двинулась внутрь и оказалась в окружении протестующих, что привело к столкновениям.

После применения слезоточивого газа протестующие на несколько минут отступили на другую сторону улицы, а затем вернулись, чтобы столкнуться с правоохранителями. По сообщению журналистов BFMTV, которые находились на месте событий, один молодой человек получил ранения.

Даниэль Симонне, член парламента от 20-го округа Парижа, осудила факт "насильственного вмешательства полиции".

В штаб-квартире полиции отметили, что операция может продолжаться все утро и что должны быть предложены решения по размещению задержанных.

Гость утреннего эфира на телеканале TF1, министр юстиции Жеральд Дарманен, назвал это вмешательство законным: "Когда место занято незаконно, и существует общественный беспорядок, это должно быть остановлено".

В понедельник полицейское управление объявило о неизбежной эвакуации этого места, которое с 10 декабря занимают молодые мигранты – около 450 человек – с просьбой предоставить им жилье.

Несколько десятков человек вышли вечером в понедельник, 17 марта, на демонстрацию перед Лирической оперой, чтобы осудить решение парижской полиции.

Как сообщалось, у берегов Кипра утром 17 марта перевернулась лодка с 21 мигрантом на борту, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек.

А новое австрийское правительство 12 марта распорядилось немедленно прекратить воссоединение семей лиц, ищущих убежища.