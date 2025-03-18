У Трампа проігнорували наказ суду зупинити депортації венесуельців за законом 1798 року

Адміністрація Дональда Трампа проігнорувала наказ головного судді окружного суду США в окрузі Колумбія, який заборонив прискорену депортацію ймовірних членів злочинного угруповання до Венесуели.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Washington Post.

Протистояння адміністрації Трампа з федеральною судовою системою досягло кульмінації під час запеклого слухання в понеділок увечері, на якому Джеймс Боасберг, головний суддя окружного суду США в окрузі Колумбія, зажадав від уряду пояснень, чому він, як видається, порушив його суботній вечірній наказ зупинити політ літаків, які депортують мігрантів, і розвенути їх назад до США.

Боасберг заборонив адміністрації Трампа використовувати суперечливі повноваження воєнного часу під назвою "Закон про іноземних ворогів" для швидкої депортації ймовірних членів банди Tren de Aragua без дотримання звичайної належної правової процедури.

Він висловив недовіру, коли юрист Міністерства юстиції Абхішек Камблі заявив, що наказ Боасберга розвернути літаки мав би силу лише в тому випадку, якби він виклав його в письмовій формі.

Через кілька годин після цього генеральний прокурор США Пем Бонді назвала наказ Боасберга "втручанням у повноваження президента".

Юристи Міністерства юстиції написали незвичний лист до федерального апеляційного суду в окрузі Колумбія перед слуханнями, звинувативши Боасберга в "мікроменеджменті" і прагнучи усунути його від справи.

У п'ятницю Трамп таємно підписав документ, посилаючись на Закон про іноземних ворогів від 1798 року, щоб депортувати – без дотримання належної правової процедури – венесуельців віком від 14 років, які, за словами уряду, належать до банди Tren de Aragua. У суботу п'ятеро венесуельців подали позов, щоб заблокувати депортацію, і Боасберг виніс рішення про призупинення депортації.

Потім суддя продовжив дію свого наказу, щоб заблокувати депортацію всіх венесуельських мігрантів, що проводилася за законом, який раніше застосовувався лише у воєнний час – зокрема, для ув'язнення десятків тисяч американців японського походження під час Другої світової війни.

На той час вже вилетіли два літаки з депортованими. Третій вилетів після того, як Боасберг виніс своє рішення, згідно з хронологією, зібраною The Washington Post, хоча представники Трампа заявили в понеділок у суді, що люди на третьому рейсі були депортовані на підставі інших правових повноважень.

Усі три літаки приземлилися після того, як Боасберг віддав наказ розвертатися всім рейсам.

У понеділок Боасберг наказав посадовцям Трампа надати до вівторка заяву під присягою про те, що після його усного наказу розвернути літаки ніхто не був депортований на підставі Закону про іноземних ворогів США.

Провідні радники Білого дому кажуть, що вони впевнені у своїх діях і вважають, що команда Трампа достатньо обізнана з майбутніми судовими процесами.

Адміністрація Трампа зіткнулася з першими невдачами в судах через свої бліцукази, які спричинили понад 120 судових позовів. Судді заблокували багато найгучніших зусиль адміністрації, поки тривають судові розгляди, зокрема розпорядження Трампа про скасування громадянства за правом народження, звільнення тисяч федеральних службовців на випробувальному терміні та згортання деяких федеральних ініціатив у сфері розмаїття.

Посадовці адміністрації Трампа незадоволені цими рішеннями, особливо загальнонаціональними судовими заборонами, виданими федеральними окружними суддями. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що судді "не мають права контролювати законну владу виконавчої влади", а Ілон Маск закликав до імпічменту суддів.

Раніше Дональд Трамп заявив, що помилування, які схвалив його попередник Джо Байден в останній день на посаді, є недійсними й не мають юридичної сили через використання факсимільного підпису.

Також Трамп позбавив держохорони, яку надавала Секретна служба, дітей його попередника Джо Байдена – сина Гантера та доньку Ешлі.