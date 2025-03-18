У Трампа проигнорировали приказ суда остановить депортации венесуэльцев по закону 1798 года

Администрация Дональда Трампа проигнорировала приказ главного судьи окружного суда США в округе Колумбия, который запретил ускоренную депортацию предполагаемых членов преступной группировки в Венесуэлу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Washington Post.

Противостояние администрации Трампа с федеральной судебной системой достигло кульминации во время ожесточенного слушания в понедельник вечером, на котором Джеймс Боасберг, главный судья окружного суда США в округе Колумбия, потребовал от правительства объяснений, почему оно, как представляется, нарушило его субботний вечерний приказ остановить полет самолетов, депортирующих мигрантов, и развести их обратно в США.

Боасберг запретил администрации Трампа использовать противоречивые полномочия военного времени под названием "Закон об иностранных врагах" для быстрой депортации предполагаемых членов банды Tren de Aragua без соблюдения обычной надлежащей правовой процедуры.

Он выразил недоверие, когда юрист Министерства юстиции Абхишек Камбли заявил, что приказ Боасберга развернуть самолеты имел бы силу только в том случае, если бы он изложил его в письменной форме.

Через несколько часов после этого генеральный прокурор США Пэм Бонди назвала приказ Боасберга "вмешательством в полномочия президента".

Юристы Министерства юстиции написали необычное письмо в федеральный апелляционный суд в округе Колумбия перед слушаниями, обвинив Боасберга в "микроменеджменте" и стремясь отстранить его от дела.

В пятницу Трамп тайно подписал документ, ссылаясь на Закон об иностранных врагах от 1798 года, чтобы депортировать – без соблюдения надлежащей правовой процедуры – венесуэльцев в возрасте от 14 лет, которые, по словам правительства, принадлежат к банде Tren de Aragua. В субботу пятеро венесуэльцев подали иск, чтобы заблокировать депортацию, и Боасберг вынес решение о приостановлении депортации.

Затем судья продлил действие своего приказа, чтобы заблокировать депортацию всех венесуэльских мигрантов, проводившуюся по закону, который ранее применялся только в военное время – в частности, для заключения десятков тысяч американцев японского происхождения во время Второй мировой войны.

К тому времени уже вылетели два самолета с депортированными. Третий вылетел после того, как Боасберг вынес свое решение, согласно хронологии, собранной The Washington Post, хотя представители Трампа заявили в понедельник в суде, что люди на третьем рейсе были депортированы на основании других правовых полномочий.

Все три рейса приземлились после того, как Боасберг отдал приказ разворачиваться всем рейсам.

В понедельник Боасберг приказал чиновникам Трампа предоставить до вторника заявление под присягой о том, что после его устного приказа развернуть самолеты никто не был депортирован на основании Закона об иностранных врагах США.

Ведущие советники Белого дома говорят, что они уверены в своих действиях и считают, что команда Трампа достаточно осведомлена с предстоящими судебными процессами.

Администрация Трампа столкнулась с первыми неудачами в судах из-за своих блицуказов, которые вызвали более 120 судебных исков. Судьи заблокировали много самых громких усилий администрации, пока продолжаются судебные разбирательства, в частности распоряжение Трампа об отмене гражданства по праву рождения, увольнение тысяч федеральных служащих на испытательном сроке и свертывание некоторых федеральных инициатив в сфере разнообразия.

Чиновники администрации Трампа недовольны этими решениями, особенно общенациональными судебными запретами, выданными федеральными окружными судьями. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что судьи "не имеют права контролировать законную власть исполнительной власти", а Илон Маск призвал к импичменту судей.

Ранее Дональд Трамп заявил, что помилования, которые одобрил его предшественник Джо Байден в последний день на посту, недействительны и не имеют юридической силы из-за использования факсимильной подписи.

Также Трамп лишил госохраны, которую предоставляла Секретная служба, детей его предшественника Джо Байдена – сына Хантера и дочь Эшли.