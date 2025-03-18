Трамп позбавив держохорони дітей Байдена

Президент США Дональд Трамп позбавив держохорони, яку надавала Секретна служба, дітей свого попередника Джо Байдена – сина Гантера та доньку Ешлі.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, як зазначив чинний американський президент, Гантер Байден "користувався охороною Секретної служби протягом тривалого часу, і все це оплачували платники податків Сполучених Штатів".

За його словами, Гантера Байдена охороняла група з 18 агентів.

"Повідомляю, що відтепер Гантер Байден більше не буде користуватися захистом Секретної служби. Аналогічно, Ешлі Байден, яку охороняли 13 агентів, буде вилучена зі списку", – написав Трамп.

Напередодні Трамп оголосив недійсними помилування, які схвалив Байден в останній день на посаді.

Як відомо, в останній день на посаді Байден превентивно помилував членів своєї родини, а також низку посадовців, які могли зіткнутися з переслідуванням з боку Трампа.