У швейцарських Альпах розбився невеликий літак: троє осіб вважаються загиблими

Невеликий літак, який прямував до Данії, розбився в Альпах на південному сході Швейцарії, внаслідок чого могли загинути троє осіб.

Про це повідомляє AP з посиланням на дані місцевої поліції, інформує "Європейська правда".

Літак Extra EA-400 вилетів з аеродрому у швейцарському місті Самедан о 17:20 в понеділок.

Літак розбився через дві хвилини після зльоту на околиці села Ла-Пунт-Чамуешч і згорів, повідомила поліція.

Правоохоронці додали, що жертви ще мають бути офіційно ідентифіковані.

Що стало причиною авіакатастрофи, наразі не повідомляють.

Нагадаємо, 16 березня рейс авіакомпанії Eurowings, який летів із Дюссельдорфа до міста Тромсе на півночі Норвегії, з двох спроб не зміг здійснити посадку та був змушений повернутись у Німеччину.

На початку березня стало відомо, що пілот загинув внаслідок аварії невеликого літака в західнонімецькому містечку Плеттенберг у регіоні Зауерланд