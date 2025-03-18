В швейцарских Альпах разбился небольшой самолет: три человека считаются погибшими
Небольшой самолет, направлявшийся в Данию, разбился в Альпах на юго-востоке Швейцарии, в результате чего могли погибнуть три человека.
Об этом сообщает AP со ссылкой на данные местной полиции, информирует "Европейская правда".
Самолет Extra EA-400 вылетел с аэродрома в швейцарском городе Самедан в 17:20 в понедельник.
Самолет разбился через две минуты после взлета на окраине села Ла-Пунт-Чамуэшч и сгорел, сообщила полиция.
Правоохранители добавили, что жертвы еще должны быть официально идентифицированы.
Что стало причиной авиакатастрофы, пока не сообщается.
Напомним, 16 марта рейс авиакомпании Eurowings, который летел из Дюссельдорфа в город Тромсе на севере Норвегии, с двух попыток не смог совершить посадку и был вынужден вернуться в Германию.
В начале марта стало известно, что пилот погиб в результате аварии небольшого самолета в западногерманском городке Плеттенберг в регионе Зауэрланд