В швейцарских Альпах разбился небольшой самолет: три человека считаются погибшими

Небольшой самолет, направлявшийся в Данию, разбился в Альпах на юго-востоке Швейцарии, в результате чего могли погибнуть три человека.

Об этом сообщает AP со ссылкой на данные местной полиции, информирует "Европейская правда".

Самолет Extra EA-400 вылетел с аэродрома в швейцарском городе Самедан в 17:20 в понедельник.

Самолет разбился через две минуты после взлета на окраине села Ла-Пунт-Чамуэшч и сгорел, сообщила полиция.

Правоохранители добавили, что жертвы еще должны быть официально идентифицированы.

Что стало причиной авиакатастрофы, пока не сообщается.

Напомним, 16 марта рейс авиакомпании Eurowings, который летел из Дюссельдорфа в город Тромсе на севере Норвегии, с двух попыток не смог совершить посадку и был вынужден вернуться в Германию.

В начале марта стало известно, что пилот погиб в результате аварии небольшого самолета в западногерманском городке Плеттенберг в регионе Зауэрланд