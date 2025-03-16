Рейс із Німеччини з двох спроб не зміг сісти в Норвегії через сильний вітер

Рейс авіакомпанії Eurowings, який летів із Дюссельдорфа до міста Тромсе на півночі Норвегії, з двох спроб не зміг здійснити посадку та був змушений повернутись у Німеччину.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Літак Eurowings вилетів із Дюссельдорфа в суботу о 18:25 за місцевим часом, але під час спроби посадки аеропорт Тромсе повідомив про сильний вітер швидкістю приблизно 88 км/год.

Через це пілоти вирішити перенаправити літак до фінського аеропорту Рованіємі, за кілька кілометрів від Тромсе. Рейс перебув там годину, після чого знову полетів до Тромсе.

Друга спроба, однак, теж виявилась невдалою: в норвезькому аеропорту попередили про вітер зі швидкістю близько 75 км/год, тому рейс вирішив повернутися в Дюссельдорф, де приземлився о 21:49.

Тих, хто потребував ночівлі, авіакомпанія Eurowings доставила до готелів. Інші пасажири вирушили додому, щоб поспати кілька годин, пише Bild.

Зрештою, літак знову вилетів з Дюссельдорфа о 7:39 у неділю і цього разу благополучно приземлився в Тромсе о 10:59.

Як зазначає Bild, загалом у суботу через сильний вітер було скасовано 13 посадок у Тромсе.

Минулого року повідомлялось, що через надзвичайно сильні пориви вітру рейс лоукостера Ryanair з Манчестера до Дубліна змушений був радикально відхилитися від маршруту і приземлитись під Парижем.