Фіцо заявив про домовленість, яка відвертає загрозу відставки його уряду

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив про домовленість із двома позафракційними депутатами, виключеними раніше з коаліційної партії "Голос" – через це уряд міг позбутись більшості в парламенті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Facebook.

Фіцо оголосив, що 18 березня підписав угоду з позафракційними депутатами Самуелем Мігалом і Радомиром Шалітрошем, які в січні були виключені з "Голосу".

Угода "створює умови для забезпечення стабільної більшості владної коаліції в Національних зборах Словацької Республіки", додав він, зазначивши, що подробиці стануть відомі "у найближчі години та дні".

У січні коаліція Фіцо перебувала на межі розвалу після того, як із неї вийшли три депутати ультраправої Словацької національної партії, а чотири депутати "Голосу" виступили проти уряду.

Але наприкінці лютого Словацька національна партія, "Голос" і партія Фіцо Smer домовились про урядові перестановки для збереження коаліції, які гарантували їй мінімальну більшість.

Тим часом, нагадаємо, у Словаччині досі тривають протести проти уряду лідера Smer через його проросійську орієнтацію.