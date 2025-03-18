Фицо заявил о договоренности, предотвращающей угрозу отставки его правительства

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил о договоренности с двумя внефракционными депутатами, исключенными ранее из коалиционной партии "Голос" – из-за этого правительство могло лишиться большинства в парламенте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

Фицо объявил, что 18 марта подписал соглашение с внефракционными депутатами Самуэлем Мигалом и Радомиром Шалитрошем, которые в январе были исключены из "Голоса".

Соглашение "создает условия для обеспечения стабильного большинства правящей коалиции в Национальном собрании Словацкой Республики", добавил он, отметив, что подробности станут известны "в ближайшие часы и дни".

В январе коалиция Фицо находилась на грани развала после того, как из нее вышли три депутата ультраправой Словацкой национальной партии, а четыре депутата "Голоса" выступили против правительства.

Но в конце февраля Словацкая национальная партия, "Голос" и партия Фицо Smer договорились о правительственных перестановках для сохранения коалиции, которые гарантировали ей минимальное большинство.

Между тем, напомним, в Словакии до сих пор продолжаются протесты против правительства лидера Smer из-за его пророссийской ориентации.