Мелоні закликає ЄС не відповідати на мита США
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні вважає, що Європейський Союз не повинен "піддаватися спокусі відплати" США за введені адміністрацією Дональда Трампа тарифи.
Про це вона сказала у своєму виступі у вівторок, 18 березня, цитує ANSA, пише "Європейська правда".
Мелоні висловила переконання, що ЄС повинен "продовжувати працювати з прагматизмом і зосередженістю на конкретних результатах".
Вона впевнена – це потрібно для того, щоб "знайти можливу спільну мову і запобігти торговельній війні, яка не принесе користі нікому – ні Сполученим Штатам, ні Європі".
"Я вважаю, що нерозумно піддаватися спокусі відплати, яка перетворюється на замкнене коло, в якому програють усі", – заявила прем’єрка Італії.
Минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові тарифи на сталь та алюміній, імпортовані з усього світу до США.
У відповідь на це Європейська комісія 12 березня заявила, що знову запровадить тарифи на знакові американські товари, такі як мотоцикли Harley-Davidson, джинси та бурбон.
Відповідь Трампа не забарилася: наступного дня він пригрозив накласти 200-відсоткові мита на всі "вина, шампанське та алкогольні продукти" з Франції та інших країн ЄС.
17 березня прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру поставив під сумнів рішення Європейської комісії ввести мита на американський бурбон та інші продукти в рамках ескалації торгової війни між Вашингтоном і Брюсселем.