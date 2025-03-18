Мелони призывает ЕС не отвечать на пошлины США
Премьер Италии Джорджа Мелони считает, что Европейский Союз не должен "поддаваться соблазну возмездия" США за введенные администрацией Дональда Трампа тарифы.
Об этом она сказала в своем выступлении во вторник, 18 марта, цитирует ANSA, пишет "Европейская правда".
Мелони выразила убеждение, что ЕС должен "продолжать работать с прагматизмом и сосредоточенностью на конкретных результатах".
Она уверена, это нужно для того, чтобы "найти возможный общий язык и предотвратить торговую войну, которая не принесет пользы никому – ни Соединенным Штатам, ни Европе".
"Я считаю, что глупо поддаваться соблазну возмездия, которое превращается в замкнутый круг, в котором проигрывают все", – заявила премьер Италии.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные тарифы на сталь и алюминий, импортируемые со всего мира в США.
В ответ на это Европейская комиссия 12 марта заявила, что снова введет тарифы на знаковые американские товары, такие как мотоциклы Harley-Davidson, джинсы и бурбон.
Ответ Трампа не заставил себя ждать: на следующий день он пригрозил наложить 200-процентные пошлины на все "вина, шампанское и алкогольные продукты" из Франции и других стран ЕС.
17 марта премьер-министр Франции Франсуа Байру поставил под сомнение решение Европейской комиссии ввести пошлины на американский бурбон и другие продукты в рамках эскалации торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем.