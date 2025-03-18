Трамп і Путін завершили розмову, вона тривала понад 1,5 години

Президент США Дональд Трамп і господар Кремля Владімір Путін завершили телефонну розмову, яку провели 18 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

У Білому домі сказали журналістам, що розмова Трампа з Путіним тривала понад півтори години.

Деталі розмови, як очікується, сторони оголосять незабаром.

Трамп планував поспілкуватися з Путіним у вівторок і обговорити припинення війни в Україні.

У Білому домі стверджували, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.

Перед тим спецпосланник Трампа Стів Віткофф був у Росії та мав зустріч із Путіним, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню. У Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Трампу.