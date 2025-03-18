У Німеччині ультраправі скоротили відрив від консерваторів, які перемогли на виборах

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" за останній тиждень дещо покращила свій рейтинг, скоротивши відставання від консервативного блоку ХДС/ХСС, що переміг на останніх виборах до Бундестагу.

Про це свідчить опитування інституту Forsa на замовлення телеканалів RTL та n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Станом на зараз лише 27% німецьких респондентів усе ще віддають перевагу ХДС/ХСС, що на один відсотковий пункт менше, ніж в останньому опитуванні тижнем раніше.

Тим часом "АдН" закріпила перебування на другому місці, наростивши один відсотковий пункт підтримки з 23% – що є її найкращим результатом з грудня 2023 року.

Таким чином, відрив ХДС/ХСС від "АдН" становить лише чотири відсоткові пункти.

На третьому місці опинилась Соціал-демократична партія Німеччини з 14%, "Зеленим" віддають перевагу 12%, "Лівим" – 11%.

Решта партій, включно з ультралівим "Альянсом Сари Вагенкнехт" (3%) та Вільною демократичною партією (4%), не набирають достатньо голосів для проходження в Бундестаг.

Нагадаємо, минулого тижня опитування показало, що навіть після виборів до Бундестагу, де переміг консервативний блок ХДС/ХСС, більшість німців не ставляться прихильно до можливого канцлерства його лідера Фрідріха Мерца.

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