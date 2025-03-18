В Германии ультраправые сократили отрыв от консерваторов, победивших на выборах

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" за последнюю неделю несколько улучшила свой рейтинг, сократив отставание от консервативного блока ХДС/ХСС, победившего на последних выборах в Бундестаг.

Об этом свидетельствует опрос института Forsa по заказу телеканалов RTL и n-tv, сообщает "Европейская правда".

По состоянию на сейчас только 27% немецких респондентов все еще отдают предпочтение ХДС/ХСС, что на один процентный пункт меньше, чем в последнем опросе неделей ранее.

Между тем "АдГ" закрепила пребывание на втором месте, нарастив один процентный пункт поддержки с 23% – что является ее лучшим результатом с декабря 2023 года.

Таким образом, отрыв ХДС/ХСС от "АдГ" составляет лишь четыре процентных пункта.

На третьем месте оказалась Социал-демократическая партия Германии с 14%, "Зеленым" отдают предпочтение 12%, "Левым" – 11%.

Остальные партии, включая ультралевый "Альянс Сары Вагенкнехт" (3%) и Свободную демократическую партию (4%), не набирают достаточно голосов для прохождения в Бундестаг.

Напомним, на прошлой неделе опрос показал, что даже после выборов в Бундестаг, где победил консервативный блок ХДС/ХСС, большинство немцев не относятся благосклонно к возможному канцлерству его лидера Фридриха Мерца.

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