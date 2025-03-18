Британія після розмови Трампа з Путіним вітає прогрес на шляху до припинення вогню

В уряді Великої Британії наголосили на необхідності справедливого й тривалого миру для України після телефонної розмови Дональда Трампа та Владіміра Путіна 18 березня.

Коментар речника британського уряду цитує Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Британський уряд вітає "прогрес, досягнутий президентом Трампом на шляху до припинення вогню" після його розмови з Путіним, зазначив речник.

За його словами, Лондон водночас наполягає на тому, що подальші переговори повинні привести до "справедливого і тривалого миру для України".

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для того, щоб Росія більше ніколи не змогла здійснити незаконне вторгнення", – додав речник.

Як відомо, під час розмови Владімір Путін укотре відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

У Білому домі за підсумками розмови заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".