Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає пропозиції про припинення ударів про енергетичних обʼєктах, порушене під час розмови президента США з Владіміром Путіним.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 18 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Зеленський зазначив, що наразі не має детальної інформації про формат припинення вогню, який Дональд Трамп обговорив з Путіним.

"Я думаю, що правильно, якщо у нас буде розмова з президентом Трампом і ми будемо знати деталі того, що русскіє пропонували американцям, або що американці пропонували руським", – сказав він.

Водночас, зауважив президент, Україна буде підтримувати пропозиції щодо припинення вогню по енергетиці, але необхідно оприлюднення всіх деталей, про що домовилися сторони.

"Після того, як ми отримуємо деталі від американського президента, від американської сторони, ми скажемо свою відповідь, її підготуємо, і команда буде готова до технічних розмов", – оголосив Зеленський.

Доповнено. Крім того, глава держави наголосив, що "не може бути так, що Росія битиме по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати", передає "Суспільне".

"Ми будемо відповідати", – наголосив він.

Як відомо, під час розмови Владімір Путін укотре відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

У Білому домі за підсумками розмови заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".