Британия после разговора Трампа с Путиным приветствует прогресс на пути к прекращению огня

В правительстве Великобритании отметили необходимость справедливого и длительного мира для Украины после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 18 марта.

Комментарий представителя британского правительства цитирует Sky News, сообщает "Европейская правда".

Британское правительство приветствует "прогресс, достигнутый президентом Трампом на пути к прекращению огня" после его разговора с Путиным, отметил представитель.

По его словам, Лондон одновременно настаивает на том, что дальнейшие переговоры должны привести к "справедливому и длительному миру для Украины".

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется для того, чтобы Россия больше никогда не смогла осуществить незаконное вторжение", – добавил спикер.

Как известно, во время разговора Владимир Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

В Белом доме по итогам разговора заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".