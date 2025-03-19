У Трампа анонсировали новые переговоры в Саудовской Аравии по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидда состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.

Об этом Уиткофф сказал в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

По его словам, США на переговорах будут представлять советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолц и госсекретарь США Марко Рубио.

Пока неизвестно, с кем США будут вести переговоры, и будут ли присутствовать в Джидде представители Украины или РФ.

Уиткофф указал на "значительный прогресс" в достижении мира, а также добавил, что при наличии консенсуса относительно ударов по энергетической инфраструктуре, а также объектам в Черном море "до полного прекращения огня оттуда относительно небольшое расстояние".

По его словам, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и по объектам в Черном море "согласованы с россиянами".

"Я, конечно, надеюсь, что украинцы согласятся на это. У нас, конечно, есть некоторые детали, которые нужно обсудить, но это начнется в воскресенье в Джидде", – отметил Уиткофф.

Как известно, во время разговора Владимир Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

В Белом доме по итогам разговора заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.