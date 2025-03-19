У США затримали законодавця Сенату Міннесоти, який у групі зі своїми колегами пропонував законодавство, яке вимагатиме від штату включити неприйняття і відразу до політики Дональда Трампа до переліку психічних захворювань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеву поліцію.

Сенатор Міннесоти Джастін Ейхорн був заарештований у вівторок за ймовірне втягнення неповнолітньої в проституцію.

Він вважав, що розмовляє з 17-річною дівчиною, але замість цього спілкувався з детективами з поліцейського управління міста Блумінгтон.

17 березня детективи організували зустріч з чоловіком. Його помітили, коли він приїхав у цей район на пікапі. Ейхорн був заарештований біля свого автомобіля співробітниками поліції Блумінгтона.

Згодом його помістили до в'язниці Департаменту поліції Блумінгтона, а потім перевезуть до в'язниці округу Хеннепін.

Прокуратура округу Хеннепін очікує на висунення звинувачень у скоєнні кримінального злочину – втягнення неповнолітніх у заняття проституцією.

"Якщо ви, 40-річний чоловік, приїхали в наш район, щоб зайнятися сексом із чиєюсь дитиною, можете не сумніватися, що ми вас посадимо", – сказав начальник поліції Блумінгтона Букер Годжес.

Як повідомляє The Guardian, сенатори-республіканці Міннесоти закликали Ейхорна піти у відставку, заявивши, що ці повідомлення шокують.

Ейхорн – один із п'яти авторів законопроєкту, представленого цього тижня, який класифікує "синдром відрази до Трампа" як психічне захворювання.

Повідомляли також, що французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксманн вважає, що США повинні повернути Франції Статую Свободи, подаровану Парижем у ХІХ столітті.

Глюксманн і раніше критикував нинішню адміністрацію США: у лютому він порівняв розмову Дональда Трампа і Владіміра Путіна з Мюнхенською змовою 1938 року.