В США задержали законодателя Сената Миннесоты, который в группе со своими коллегами предлагал законодательство, которое потребует от штата включить неприятие и отвращение к политике Дональда Трампа в перечень психических заболеваний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местную полицию.

Сенатор Миннесоты Джастин Эйхорн был арестован во вторник за вероятное вовлечение несовершеннолетней в проституцию.

Он считал, что разговаривает с 17-летней девушкой, но вместо этого общался с детективами из полицейского управления города Блумингтон.

17 марта детективы организовали встречу с мужчиной. Его заметили, когда он приехал в этот район на пикапе. Эйхорн был арестован возле своего автомобиля сотрудниками полиции Блумингтона.

Впоследствии его поместили в тюрьму Департамента полиции Блумингтона, а затем перевезут в тюрьму округа Хеннепин.

Прокуратура округа Хеннепин ожидает выдвижения обвинений в совершении уголовного преступления – вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией.

"Если вы, 40-летний мужчина, приехали в наш район, чтобы заняться сексом с чьим-то ребенком, можете не сомневаться, что мы вас посадим", – сказал начальник полиции Блумингтона Букер Ходжес.

Как сообщает The Guardian, сенаторы-республиканцы Миннесоты призвали Эйхорна уйти в отставку, заявив, что эти сообщения шокируют.

Эйхорн – один из пяти авторов законопроекта, представленного на этой неделе, который классифицирует "синдром отвращения к Трампу" как психическое заболевание.

Сообщалось также, что французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн считает, что США должны вернуть Франции статую Свободы, подаренную Парижем в XIX веке.

Глюксманн и ранее критиковал нынешнюю администрацию США: в феврале он сравнил разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с Мюнхенским сговором 1938 года.