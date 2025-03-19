Міністр оборони Німеччини: Путін грає в ігри з перемир’ям в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що кремлівський правитель Владімір Путін "грає в ігри" з перемир’ям в України на тлі того, як армія РФ атакувала дронами українські міста після розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Заяву Пісторіуса наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Він вказав, що після розмови Трампа з Путіним атаки РФ на українські міста "анітрохи не послабли". "Путін грає в ігри", – зазначив німецький міністр.

За його словами, американський президент "несе відповідальність за одну з найбільших націй світу".

"І я абсолютно переконаний, що настане час, коли йому доведеться реагувати", – додав Пісторіус.

Міністр також назвав "неприйнятним" наполягання Кремля на тому, що "ключовою умовою" миру є повне припинення західної військової та розвідувальної підтримки української армії.

"Це дуже прозоро", – сказав Пісторіус, додавши, що Путін має на меті перешкодити прихильникам Києва "надалі підтримувати Україну і дати їй можливість реально захистити себе, якщо відбудеться ще одна атака, під час або після припинення вогню".

Як відомо, під час розмови Владімір Путін укотре відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

У Білому домі за підсумками розмови заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.