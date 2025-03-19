Министр обороны Германии: Путин играет в игры с перемирием в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что кремлевский правитель Владимир Путин "играет в игры" с перемирием в Украине на фоне того, как армия РФ атаковала дронами украинские города после разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Заявление Писториуса приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Он указал, что после разговора Трампа с Путиным атаки РФ на украинские города "нисколько не ослабли". "Путин играет в игры", – отметил немецкий министр.

По его словам, американский президент "несет ответственность за одну из крупнейших наций мира".

"И я абсолютно убежден, что наступит время, когда ему придется реагировать", – добавил Писториус.

Министр также назвал "неприемлемым" настаивание Кремля на том, что "ключевым условием" мира является полное прекращение западной военной и разведывательной поддержки украинской армии.

"Это очень прозрачно", – сказал Писториус, добавив, что цель Путина – помешать сторонникам Киева "в дальнейшем поддерживать Украину и дать ей возможность реально защитить себя, если произойдет еще одна атака, во время или после прекращения огня".

Как известно, во время разговора Владимир Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

В Белом доме по итогам разговора заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.