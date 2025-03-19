Каллас після дзвінка Трампа і Путіна: РФ явно не бажає йти на жодні поступки

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що заявам Москви щодо перемир’я не можна довіряти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Каллас зробила свою заяву після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і главою Росії Владіміром Путіним, в результаті якої Росія погодилася тимчасово припинити атакувати українські енергетичні об'єкти.

"Якщо ви прочитаєте два витяги з розмови, то стане зрозуміло, що ... Росія не дуже хоче йти на будь-які поступки", – сказала Каллас.

Як відомо, під час розмови Владімір Путін укотре відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

У Білому домі за підсумками розмови заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.