Каллас после звонка Трампа и Путина: РФ явно не желает идти ни на какие уступки

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что заявлениям Москвы о перемирии нельзя доверять.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Каллас сделала свое заявление после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным, в результате которого Россия согласилась временно прекратить атаковать украинские энергетические объекты.

"Если вы прочитаете две выдержки из разговора, то станет понятно, что... Россия не очень хочет идти на какие-либо уступки", – сказала Каллас.

Как известно, во время разговора Владимир Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

В Белом доме по итогам разговора заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.