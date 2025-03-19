Зеленский признал, что на мирных переговорах будут подниматься территориальные вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что территориальные вопросы будут на столе в будущих мирных переговорах об окончании войны.

Об этом Зеленский сказал в среду на пресс-конференции в Хельсинки, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Зеленский ушел от ответа на вопрос "ЕвроПравды" о действиях в случае, если США пойдут на признание Крыма и других оккупированных территорий частью России. "Что касается территорий – наверное, это будет одним из чувствительных и сложных вопросов на будущих переговорах", – сказал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что первым шагом на пути урегулирования все равно должно стать безусловное прекращение огня, "даже если к нему надо пройти какие-то пути – как тишина в небе, тишина на море".

"Но все равно дойдет до тишины на всем фронте. Это правильные шаги, если мы действительно хотим закончить войну справедливым миром", – заявил президент.

Далее, по его словам, нужно будет перейти к другим вопросам, среди которых будут подниматься территориальные.

"Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", – сказал президент.

Недавно советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц предположил, что будущее соглашение о завершении войны России против Украины может предусматривать потерю последней территорий в обмен на "будущие гарантии безопасности".

Государственный секретарь США Марко Рубио также говорил, что Украине придется пойти на уступки в отношении территорий, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

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