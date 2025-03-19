У ЄС сподіваються, що розмова Трампа та Путіна – це прогрес у напрямку до миру

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагували на телефонну розмову американського президента Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна.

Свою позицію вони висловили в соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Кошта та фон дер Ляєн заявили, що всеосяжний, справедливий та тривалий мир для України мають стати результатом російсько-української війни.

Відтак вони висловили сподівання, що "вчорашня телефонна розмова є прогресом у цьому напрямку".

"Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України", – запевнили вони.

18 березня після телефонної розмови лідерів США і РФ стало відомо, що Путін відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

У Білому домі за підсумками розмови заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.

Також він розповів, що у середу, 19 березня, матиме телефонну розмову з президентом США.