Президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировали на телефонный разговор американского президента Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Свою позицию они высказали в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Кошта и фон дер Ляйен заявили, что всеобъемлющий, справедливый и длительный мир для Украины должны стать результатом российско-украинской войны.

Поэтому они выразили надежду, что "вчерашний телефонный разговор является прогрессом в этом направлении".

"Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины", – заверили они.

18 марта после телефонного разговора лидеров США и РФ стало известно, что Путин отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

В Белом доме по итогам разговора заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.

Также он рассказал, что в среду, 19 марта, будет иметь телефонный разговор с президентом США.