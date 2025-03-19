Зеленський повідомив, що говоритиме з Трампом 19 березня

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 19 березня матиме телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Сьогодні в мене буде контакт з президентом Трампом, сьогодні ми будемо обговорювати деталі. Я думаю, ми будемо обговорювати деталі наступних кроків", – сказав Зеленський

За його словами, вже була дійсно хороша зустріч команд двох країн.

"Я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка завжди дуже незадоволена, коли щось іде правильно", – сказав Зеленський

"Тому ми з ним (Трампом) проговоримо деталі наступних кроків, і я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним", – додав український президент.

18 березня після телефонної розмови лідерів США і РФ стало відомо, що глава Росії Владімір Путін укотре відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

У Білому домі за підсумками розмови заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.