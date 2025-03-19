Bloomberg: Зеленський підтримав пропозицію США припинити удари по енергооб'єктах РФ

Президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію припинити удари по російських енергетичних об'єктах під час телефонної розмови зі своїм американським візаві Дональдом Трампом.

Про це Bloomberg повідомив у середу, 19 березня, анонімний співрозмовник, який ознайомлений із перебігом розмови, пише "Європейська правда".

Співрозмовник агентства стверджує, що Зеленський підтримав пропозицію припинити удари по російських енергетичних об'єктах під час розмови із Трампом.

Агентство зазначило, що США і Україна домовилися працювати над розширенням режиму припинення вогню.

Зазначимо, Трамп назвав розмову із Зеленським "дуже хорошою" та додав, що значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з очільником Кремля Владіміром Путіним "з метою узгодження запитів і потреб Росії і України".

18 березня після телефонної розмови лідерів США і РФ стало відомо, що Путін відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Водночас 19 березня Зеленський заявив, що Росія вночі атакувала українську енергетику, попри те, що Путін начебто дав команду на 30 днів припинити її обстріл.

А посланник президента США Стів Віткофф, попри це, заявив, що вірить господарю Кремля та його обіцянкам "діяти добросовісно" у питанні завершення війни в Україні.